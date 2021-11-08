Майже 30 років тому Хіроюкі Аракаву захотів збудувати синтоїстське святилище на глибині 17 метрів. Це мало бути 2 стовпи та перекладина.
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Ідея непроста для втілення, адже потрібно працювати звичними інструментами під водою. Тобто на кожен рух використовується більше зусиль.
Тоді чоловік й зустрів свого майбутнього друга – кобудая. Ця риба виростає до метра, живе десятки років та за потреби може змінити стать. Вона почала відвідувати Хіроюки та нагадувала кота, адже постійно лізла під руки й все було їй цікаво.
Хіроюкі легко міг впізнати рибу серед інших, адже чудово запам'ятав її унікальний вигляд. Тоді він вирішив дати їй ім'я – Юрико, що означало "дитя лілії, люба дитина".
Як врятував життя Юрико
Під час одного із занурень, Юрико підпливла до чоловіка й той побачив, що у неї пошкоджені губи. Він не знав, як це сталося, проте розумів, що самостійно вона не зможе добувати їжу.
Риба могла б загинути, якби Хіроюкі наступні 10 днів не спускався до неї. Чоловік приносив їй крабове м'ясо та годував з рук.
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Попри не один десяток років, що вже минув з того часу, Хіроюкі регулярно відвідує підводну подругу. Юрико все ще пам'ятає дайвера та дозволяє себе гладити. "Я поцілував її одного разу. Я єдиний, кому вона дозволить це зробити", — додав Хіроюкі.
Дивіться відео про унікальну дружбу: