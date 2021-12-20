В напряженный рабочий день Даррела Снека, когда он развозил посылки после Киберпонедельника, Паула Одом из города Тертлтаун рассказала ему о том, что ее пес Пит исчез. Ее муж Перри пытался найти собаку, но это не дало результата.
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Женщина волновалась, что ее любимец мог побежать далеко и заблудиться в национальном лесу Чероки, расположенном неподалеку от дома.
В этом лесу есть койоты и медведи. Я боялась, что Пит не будет знать, что делать в критической ситуации, и шанс, что мы снова увидим его, будет скудным,
– поделилась Паула Одом.
Даррел серьезно отнесся к проблеме женщины и просто сказал ей: "Мы его найдем". Мужчина будто бы точно знал, что с собакой все будет хорошо, и не прогадал. Он действительно встретил Пита в другом районе.
Обрести доверие собаки Даррелу помогли лакомства, которые мужчина возит в машине на случай, если нужно будет подружиться с какой-нибудь собакой. Он предложил вкусняшку Питу и назвал его имя, поэтому песик подошел к нему и позволил посадить себя в машину.
Джек-рассел-терьер Пит вернулся домой благодаря водителю UPS Даррелу Снеку / Скриншот WRCB
Тогда курьер поехал обратно в дом Паулы, чтобы доставить свою находку домой. "Когда я увидела Пита у него на руках, я чуть не потеряла сознание. Я была сама не своя от радости", – поделилась владелица собаки.
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Даррел сказал, что просто оказался в нужном месте в нужное время и не сделал ничего особенного. Он называет район, где живет Паула, "домом вдали от дома", поэтому любит людей, которые там живут, и всегда готов помочь им – так же как и они ему.
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