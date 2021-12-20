У напружений робочий день Даррела Снека, коли він розвозив посилки після Кіберпонеділка, Паула Одом з міста Тертлтаун розповіла йому про те, що її собака Піт зник. Її чоловік Перрі намагався знайти песика, але це не дало результату.

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Жінка хвилювалася, що її улюбленець міг побігти далеко та заблукати у національному лісі Черокі, який розташований неподалік від її будинку.

У тому лісі є койоти та ведмеді. Я боялася, що Піт не знатиме, що робити в критичній ситуації, і шанс, що ми знову побачимо його, буде мізерним,

– поділилася Паула Одом.

Даррел серйозно поставився до проблеми жінки, і просто сказав їй: "Ми його знайдемо". Чоловік наче точно знав, що з собакою все буде добре, і не прогадав. Він справді зустрів Піта в іншому районі.

Здобути довіру песика Даррелу допомогли ласощі, які чоловік возить у машині на випадок, якщо потрібно буде подружитися з якоюсь собакою. Він запропонував смаколик Пітові та назвав його ім'я, тож собака підійшов до нього і дозволив посадити себе у машину.

Джек-рассел-тер'єр Піт повернувся додому завдяки водієві UPS Даррелу Снеку / Скриншот WRCB

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Тоді кур'єр поїхав назад до будинку Паули, аби доставити свою знахідку додому. "Коли я побачила Піта в нього на руках, я ледь не втратила свідомість. Я була сама не своя від радості", – поділилася власниця песика.

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Даррел сказав, що просто опинився у потрібному місці в потрібний час, і не зробив нічого особливого. Він називає район, де мешкає Паула, "домом далеко від дому", тож любить людей, які там живуть, і завжди готовий допомогти їм – так само як і вони йому.

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