Сейчас в Доме спасенных животных живут 11 взрослых лисиц и 6 маленьких лисят. Некоторых из них хотели утопить, кого-то продавали на притравочни станции, другие – отравились химикатами фермеров.

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Судьба спасенных лисят

Дом спасенных животных – это большая открытая территория возле парка Вознесения во Львове. Здесь много вольеров, заграждений и клеток. Их обитатели – животные со сложной судьбой, которых удалось спасти. Сейчас таких здесь примерно 250 и все они разных видов: здесь есть вороны, соколы, дикобраз, еноты.

17 из них – лисы с разной судьбой, которая могла закончиться трагически, если бы не доброта и неравнодушие людей.



Лисята в Доме спасенных животных / Скриншот с видео

Одна из причин, почему люди недолюбливают лис, – бешенство. Впрочем, за время работы Дома с такой болезнью был только один лис. В цивилизованных странах с бешенством борются вакцинацией. В Украине такие мероприятия также делают на протяжении многих последних лет: с самолетов раскидывают специальные приманки, содержащие вакцину.

Да, в большинстве лисы переносят бешенство. Это потому, что они едят мышей, а именно мыши являются возбудителями этого бешенства. Однако, это те же собаки и те же коты, просто дикие. Они имеют такое же право на жизнь,

– рассказал руководитель Дома Орест Залипский.

Недавно в дом попали крошечные лисята. Их забрали у "добрых" людей, которые хотели утопить малышей. Их аргументация, мол, вырастут – будут есть наших кур.



Маленькие клубочки, похожие на котят / Фото Ореста Залипского

Недавно одну маленькую лисичку спасли из притравочной станции. В Доме таких лис несколько. Одна из них – Ленка – стала абсолютно ручной и ведет себя как кот или пес. Ее уже никогда не выпустят в дикую природу, ведь там она не виживет.



Лисичка, которую спасли из притравочной станции / Фото Ореста Залипского

Что такое притравочные станции? Это специальные места для обучения охотничьих собак. Как притравка и объект агрессии здесь используют диких животных: волков, лис, кабанов, медведей, барсуков.



На притравочных станциях грубо нарушают права диких животных и жестоко к ним относятся. Собаки во время травли калечат животных, их раны залечивают и затем снова выпускают к собакам.



Данные по Википедии

Но не все лисы остаются в доме навсегда. Некоторых, если они здоровые и дикие, готовят к возвращению в природу: их по-особому кормят и тренируют. Чтобы лис не привыкал, с ними контактирует только один человек.



Но не все лисята попадут в дикую природу после Дома / Фото с фейсбука Ореста Залипского

Но есть и такие, которые останутся в Доме навсегда: они имеют физические или моральные травмы. В дикой природе они просто не смогут выжить.

Каждый может посетить лисят и других спасенных животных. Двери Дома спасенных животных открыты ежедневно, а вход – бесплатный. Больше о месте убежища обездоленных животных и то, как им помочь, можно прочитать на их странице в фейсбуке .

Как живут лисы в Доме спасенных животных во Львове: смотрите видео