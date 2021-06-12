Зараз у Домівці врятованих тварин живуть 11 дорослих лисів і 6 малих лисенят. Декого з них хотіли втопити, когось продавали на притравочні станції, інші – отруїлися хімікатами фермерів.

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Доля врятованих лисенят

Домівка врятованих тварин – це велика відкрита територія біля парку Знесіння у Львові. Тут є багато вольєрів, загороджень і кліток. Їхні мешканці – тваринки зі складною долею, яких вдалося врятувати. Зараз таких тут приблизно 250 і усі вони різних видів: тут є ворони, соколи, дикобраз, єноти.

17 з них – лисиці з різною долею, що могла закінчитися трагічно, якби не доброта та небайдужість людей.



Лисенята у Домівці врятованих тварин / Скриншот з відео

Одна з причин, чому люди недолюблюють лисиць, – сказ. Втім, за час роботи Домівки із такою хворобою був лише один лис. У цивілізованих країнах зі сказом борються вакцинацією. В Україні такі заходи також роблять протягом багатьох останніх років: із літаків розкидують спеціальні приманки, що містять вакцину.

Так, у більшості лиси переносять сказ. Це через те, що вони їдять мишей, а саме миші є збудниками цього сказу. Однак, це ті самі собаки й ті самі коти, просто дикі. Вони ж мають таке саме право на життя,

– розповів керівник Домівки Орест Залипський.

Нещодавно у Домівку потрапили крихітні лисенята. Їх забрали у "добрих" людей, які хотіли потопити малят. Їхня аргументація, мовляв, виростуть – будуть їсти наших курей.



Малі клубочки, що схожі на кошенят / Фото Ореста Залипського

Нещодавно одну маленьку лисичку врятували з притравочної станції. У Домівці таких лисиць є декілька. Одна з них – Лєнка – стала абсолютно ручною і поводиться як кіт чи пес. Її вже ніколи не випустять у дику природу, бо там вона собі не дасть ради.



Лисичка, яку врятували з притравочної станції / Фото Ореста Залипського

Що таке притравочні станції? Це спеціальні місця для навчання мисливських собак. Як притравка і об'єкт агресії тут використовують диких тварин: вовків, лисиць, кабанів, ведмедів, борсуків.



На притравочних станціях грубо порушують права диких тварин та жорстоко до них ставляться. Собаки під час цькування калічать тварин, їхні рани заліковують і потім знову випускають до псів.



Дані з Це спеціальні місця для навчання мисливських собак. Як притравка і об'єкт агресії тут використовують диких тварин: вовків, лисиць, кабанів, ведмедів, борсуків.На притравочних станціях грубо порушують права диких тварин та жорстоко до них ставляться. Собаки під час цькування калічать тварин, їхні рани заліковують і потім знову випускають до псів.Дані з Вікіпедії

Та не усі лиси залишаються у Домівці назавжди. Деяких, якщо вони здорові та дикі, готують до повернення у природу: їх по-особливому годують і тренують. Аби лис не звикав, з ними контактує лише одна людина.



Не усі лисенята потраплять у дику природу після Домівки / Фото з фейсбуку Ореста Залипського

Та є й такі, які залишаться у домівці назавжди: вони мають фізичні чи моральні травми. У дикій природі вони просто не зможуть вижити.

Кожен може відвідати лисенят та інших врятованих тваринок. Двері Домівки врятованих тварин відчинені щодня, а вхід – безкоштовний. Більше про місце прихистку знедолених тварин та те, як їм допомогти, можна прочитати на їхній сторінці у фейсбуці.

Як живуть лиси у Домівці врятованих тварин у Львові: дивіться відео



Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.