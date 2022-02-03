Дочь принесла домой щенка: видео неожиданной реакции родителей

3 февраля 2022 , 09:02
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Источник:

тикток kira.sutherland

В социальной сети тикток девушка показала реакцию родителей на то, что в их доме теперь будет жить новый член семьи – крошечный щенок.

Девушка оставила лаконичную подпись к видео, которая еще больше объяснил такую ​​впечатляющую реакцию родителей на собаку.

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"Делаю родителям сюрприз с щенком, которого они мне запретили заводить", — отметила пользовательница тикток.

Ролик набрал более 14 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков. На кадрах можно увидеть изумленных папу и маму. Они не были готовы к тому, что дочь принесет щенка. Однако эмоции быстро изменились, ведь мама нежно посмотрела на собаку и захотела взять ее на руки.

Люди были поражены, поэтому активно оставляли свои комментарии под видео.

  • "А они так всегда делают. Только делают вид, что недовольны".
  • "Почему твои родители так молодо выглядят?"
  • "Ого, я думала, они будут злиться".
  • "Это очень мило".

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Смотрите видео: дочь принесла собаку

kira.sutherland

they’re just jealous

original sound - kira sutherland

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Автор: Марія Лелека