Дочь принесла домой щенка: видео неожиданной реакции родителей

В социальной сети тикток девушка показала реакцию родителей на то, что в их доме теперь будет жить новый член семьи – крошечный щенок.

Девушка оставила лаконичную подпись к видео, которая еще больше объяснил такую ​​впечатляющую реакцию родителей на собаку.

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"Делаю родителям сюрприз с щенком, которого они мне запретили заводить", — отметила пользовательница тикток.

Ролик набрал более 14 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков. На кадрах можно увидеть изумленных папу и маму. Они не были готовы к тому, что дочь принесет щенка. Однако эмоции быстро изменились, ведь мама нежно посмотрела на собаку и захотела взять ее на руки.

Люди были поражены, поэтому активно оставляли свои комментарии под видео.

"А они так всегда делают. Только делают вид, что недовольны".

"Почему твои родители так молодо выглядят?"

"Ого, я думала, они будут злиться".

"Это очень мило".

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