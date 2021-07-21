На своей исторической родине, в Ирландии, эти собаки являются гордостью и национальным достоянием. Они популярны не только среди заводчиков, но и среди собаководов-любителей.

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Ирландский волкодав порода охотничьих собак, относится к группе борзых. Одни из самых больших собак в мире.

Источник: Википедия

История породы

Предками ирландских волкодавов были охотничьи псы, которые сопровождали племена кельтов. Эта порода очень древняя – есть доказательства, что они существовали уже в 400 годах до нашей эры.



Собаки этой породы – хорошие охотники / Фото Pixabay

В Великобритании этих красавцев использовали для жестокой цели – их травили на других собак. Когда травлю запретили, порода оказалась под угрозой. Спасти волкодавов помогло то, что их также полюбили охотники: эти собаки охотились на крупную дичь.

На рубеже XVIII – XIX веков порода вновь почти исчезла. Ее восстановили благодаря стараниям селекционера Ричардсона, который по крупицам собирал сведения о породе и использовал старотипних собак для размножения.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Характеристика породы



Эти собаки большие, но не слишком тяжелые / Фото DogTime

Ирландские вольфгаунды – очень большие, но не тяжелые собаки. Рост кобелей в холке составляет до 79 сантиметров, самки – до 71 сантиметра. Идеальный вес составляет 54 килограмма и 40 килограммов соответственно.

Описание собак

Морда слегка заостренная, голова умеренно округлая, треугольной формы. Нас большой, уши высоко поставлены, висячие. Тело мускулистое и длинное, худое. Хвост низко посажен. Тело покрыто густой жесткой шерстью.

Шерсть у ирландских волкодавов твердая как проволока, без подшерстка. Они имеют характерные мохнатые брови и бороду.



Вольфгаунды имеют жесткую шерсть преимущественно светлых оттенков / Фото Pixabay

Самые распространенные цвета: пшеничный, светло-коричневый, тигровый. Реже встречаются белый, черный, серый, серо-голубой и темный.

К сожалению, э ти собаки не относятся к долгожителям. Средний возраст породы составляет 7 – 10 лет. Волкодавы подвержены заболеваниям опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Характеристика породы

Это собаки, которые признают одного хозяина, однако проявляют привязанность ко всем членам семьи. Волкодавы достаточно флегматичные и легко остаются в одиночестве. При этом они не будут разрушать квартиру от скуки.

Также волкодавы вполне хорошо ладят с кошками и другими собаками. А вот птиц и грызунов они могут воспринимать как объект охоты.



Собаки этой породы спокойные и уравновешенные / Фото Pixabay

Это деликатные, послушные и молчаливые собаки. Их легко дрессировать, они хорошо понимают, что хочет хозяин. Однако эти животные упрямы и склонны к доминированию, поэтому их нужно терпеливо и постепенно подавлять.

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