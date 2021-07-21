На своїй історичній батьківщині, в Ірландії, ці собаки є гордістю та національним надбанням. Вони популярні не лише серед заводчиків, а й серед собаководів-любителів.
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Ірландський вольфгаундпорода мисливських собак, належить до групи хортів. Одні з найбільших собак у світі.
Джерело: Вікіпедія
Історія породи
Предками ірландських вольфгаундів були мисливські пси, що супроводжували племена кельтів. Ця порода дуже давня – є докази, що вони існували вже в 400 роках до нашої ери.
Собаки цієї породи – хороші мисливці / Фото Pixabay
У Великій Британії цих красенів використовували для жорстокої мети – їх цькували на інших псів. Коли цькування заборонили, порода опинилася під загрозою. Врятувати вольфгаундів допомогло те, що їх також полюбили мисливці: ці собаки полювали на велику дичину.
На межі XVIII – XIX століть порода знову майже зникла. Її відновили завдяки старанням селекціонера Річардсона, який по крихтах збирав відомості про породу й використовував старотипних собак для розмноження.
Характеристика породи
Ці собаки великі, але не надто важкі / Фото DogTime
Ірландські вольфгаунди – дуже великі, але не важкі пси. Зріст кобелів у холці складає до 79 сантиметрів, самки – до 71 сантиметра. Ідеальна вага становить 54 кілограми й 40 кілограмів відповідно.
Опис собак
Морда злегка загострена, голова помірно округла, трикутної форми. Нас великий, вуха високо поставлені, висячі. Тіло мускулисте й довге, худорляве. Хвіст низько посаджений. Тіло вкрите густою жорсткою шерстю.
Шерсть в ірландських вольфгаундів тверда як дріт, без підшерстку. Вони мають характерні волохаті брови й бороду.
Вольфгаунди мають жорстку шерсть переважно світлих відтінків / Фото Pixabay
Найпоширеніші забарвлення: пшеничне, світло-коричневе, тигрове. Рідше зустрічаються білий, чорний, сірий, сіро-блакитний темний.
На жаль, ці собаки не належать до довгожителів. Середній вік породи становить 7 – 10 років. Вольфгаунди схильні до захворювань опорно-рухового апарату та серцево-судинних захворювань.
Характер породи
Це собаки, які визнають одного господаря, однак виявляють прихильність до всіх членів родини. Вольфгаунди досить флегматичні й легко залишаються на самоті. При цьому вони не будуть руйнувати квартиру від нудьги.
Також вовкодави цілком добре ладнають з кішками та іншими собаками. А от птахів та гризунів вони можуть сприймати як об'єкт полювання.
Собаки цієї породи спокійні та врівноважені / Фото Pixabay
Це делікатні, слухняні й мовчазні собаки. Їх легко дресирувати, вони добре розуміють, що хоче господар. Однак ці тварини вперті й схильні до домінування, тому їх потрібно терпляче й поступово пригнічувати.
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Дітей можна залишати на одинці з дорослими й добре вихованими собаками. А от цуценята через свій чималенький розмір та силу можуть травмувати дитину, тому не потрібно лишати їх разом без нагляду дорослих.