Длинные и забавные: 20 очень веселых фото с симпатичными хорьками

Не только собаки и кошки могут быть милыми и забавными питомцами. Узнайте, как жить с хорьком – эти длинные и курьезные животные точно не оставят вас равнодушными.

Оказывается, хорьки могут залезть в крохотное пространство: например, в тубу от туалетной бумаги. А еще эти милые животные играют с котами, нагло спят на собаках и дарят отличное настроение владельцам.

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Немецкая овчарка Ново и хорек Пакко



Эти животные – лучшие друзья / Фото Reddit

Этот хорек не слышал о законах физики



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Когда хорька неожиданно разбудили



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Этому хорьку немного не нравится, что товарищ сидит в клетке



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Слишком маленькая кровать



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"Праздничное" настроение

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проделками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.



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Немного неудобно, но жить можно



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Просто уснувший хорек



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Самое комфортное место для сна



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Всего на секунду залез в пенопласт



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Ничего удивительного, просто хорек в носке



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А этот малыш не любит гулять и превращается в блин



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Больше забавных фото хорьков смотрите здесь / Фото Reddit