Длинные и забавные: 20 очень веселых фото с симпатичными хорьками

5 декабря 2021 , 12:49
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Источник:

Boredpanda

Не только собаки и кошки могут быть милыми и забавными питомцами. Узнайте, как жить с хорьком – эти длинные и курьезные животные точно не оставят вас равнодушными.

Оказывается, хорьки могут залезть в крохотное пространство: например, в тубу от туалетной бумаги. А еще эти милые животные играют с котами, нагло спят на собаках и дарят отличное настроение владельцам.

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Немецкая овчарка Ново и хорек Пакко


Эти животные – лучшие друзья / Фото Reddit

Этот хорек не слышал о законах физики


Фото Reddit

Когда хорька неожиданно разбудили


Фото Reddit

Этому хорьку немного не нравится, что товарищ сидит в клетке


Фото Reddit

Слишком маленькая кровать


Фото Reddit

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проделками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

"Праздничное" настроение


Фото Reddit

Немного неудобно, но жить можно


Фото Reddit

Просто уснувший хорек


Фото Reddit

Самое комфортное место для сна


Фото Reddit

Всего на секунду залез в пенопласт


Фото Reddit

Ничего удивительного, просто хорек в носке


Фото Reddit

А этот малыш не любит гулять и превращается в блин


Фото Reddit

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Больше забавных фото хорьков смотрите здесь / Фото Reddit

 

 

 

Автор: Аліна Рудченко