Виявляється, тхори можуть залізти у крихітний простір: наприклад, в тубу від туалетного паперу. А ще ці милі тваринки граються з котами, нахабно сплять на собаках і дарують чудовий настрій власникам.

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Німецька вівчарка Ново та тхір Пакко

Кумедні фото з тхорами
Ці тварини – найкращі друзі / Фото Reddit

Цей тхір не чув про закони фізики

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Коли тхора несподівано розбудили

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Цьому тхору трішки не подобається, що товариш сидить в клітці

Кумедні фото з тхорами
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Замаленьке ліжко

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

"Святковий" настрій

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Трохи незручно, але жити можна

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Просто тхір, який заснув

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Найкомфортніше місце для сну

Кумедні фото з тхорами
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Усього на секунду заліз у пінопласт

Кумедні фото з тхорами
Фото Reddit

Нічого дивного, просто тхір у шкарпетці

Кумедні фото з тхорами
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А цей малюк не любить гуляти та перетворюється на млинець

Кумедні фото з тхорами
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