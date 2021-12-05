Оказывается, хорьки могут залезть в крохотное пространство: например, в тубу от туалетной бумаги. А еще эти милые животные играют с котами, нагло спят на собаках и дарят отличное настроение владельцам.

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Немецкая овчарка Ново и хорек Пакко

Забавные фото с хорьками
Эти животные – лучшие друзья / Фото Reddit

Этот хорек не слышал о законах физики

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Когда хорька неожиданно разбудили

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Этому хорьку немного не нравится, что товарищ сидит в клетке

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Слишком маленькая кровать

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

"Праздничное" настроение

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Немного неудобно, но жить можно

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Просто уснувший хорек

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Самое комфортное место для сна

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Всего на секунду залез в пенопласт

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

Ничего удивительного, просто хорек в носке

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

А этот малыш не любит гулять и превращается в блин

Забавные фото с хорьками
Фото Reddit

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