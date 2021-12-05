Оказывается, хорьки могут залезть в крохотное пространство: например, в тубу от туалетной бумаги. А еще эти милые животные играют с котами, нагло спят на собаках и дарят отличное настроение владельцам.
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Немецкая овчарка Ново и хорек Пакко
Эти животные – лучшие друзья / Фото Reddit
Этот хорек не слышал о законах физики
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Когда хорька неожиданно разбудили
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Этому хорьку немного не нравится, что товарищ сидит в клетке
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Слишком маленькая кровать
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"Праздничное" настроение
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Немного неудобно, но жить можно
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Просто уснувший хорек
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Самое комфортное место для сна
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Всего на секунду залез в пенопласт
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Ничего удивительного, просто хорек в носке
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А этот малыш не любит гулять и превращается в блин
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