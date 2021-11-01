Директор Одесского зоопарка превратился в оборотня: там сняли эпичное видео на Хэллоуин
Источник:ютуб-канал Одеского зоопарка
Одесский зоопарк славится своими видеоклипами к разным праздникам. Директор заведения Игорь Беляков регулярно предстает перед публикой: то в костюме быка к новому году, то в образе ветеринара, поздравляя докторов.
На этот раз в зоопарке сняли оригинальный клип-поздравление к Хэллоуину. В клипе снялись работники зоопарка, которые также "превратились" в различных ужасающих персонажей: вампиров, ведьм, русалок.
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Работники зоопарка примерили на себя разные пугающие образы / Фото Игоря Белякова
Директора укусил волк
Согласно сюжету, директор зоопарка прогуливался по территории. У вольера с волками он начал здороваться с четвероногими.Кстати, на видео волки очень радостно здоровались с Беляевым. Очевидно, что животные общаются с директором зоопарка регулярно и привыкли к нему, как собаки.
По сюжету директора укусил волк / Скриншот с видео
А в клипе один из волков "укусил" директора. Мужчина вернулся в свой кабинет и превратился в вервольфа.
После укуса волка директор стал вервольфом / Фото Игоря Белякова
Под завывание директора-оборотня все сотрудники зоопарка тоже превратились в нечисть: вампиров, русалок, ведьм, безумных врачей и так далее.
Как разворачивался сюжет дальше: смотрите видео
Забавный видеоролик собрал уже более 2 тысяч просмотров. Игорь Беляков не только исполняет главные роли в клипах, но и поет и играет на гитаре.
Работники примерили разные праздничные образы / Фото Игоря Белякова
Клип просмотрели 2 тысячи пользователей сети / Фото Игоря Белякова
Директор в образе быка
Перед началом 2021 года в зоопарке оригинально поздравили с годом быка.
Директор Одесского зоопарка в образе быка: видео
Также Беляков записал видео, на котором предстал в образе ветеринара.
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