Цього разу в зоопарку зняли оригінальний кліп-вітання з Геловіном. У кліпі знялися працівники зоопарку, які також "перетворилися" на різних жахливих персонажів: вампірів, відьом, русалок.
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Працівники зоопарку приміряли на себе різні лякаючі образи / Фото Ігоря Бєлякова
Директора вкусив вовк
Згідно із сюжетом, директор зоопарку прогулювався територією. Біля вольєра з вовками він почав вітатися із чотирилапими.
За сюжетом директора вкусив вовк / Скриншот з відео
А у кліпі один з вовків "вкусив" директора. Чоловік повернувся до свого кабінету та перетворився на вервольфа.
Після укусу вовка директор став вервольфом / Фото Ігоря Бєлякова
Під завивання директора-вовкулаки всі правники зоопарку теж перетворилися на нечисть: вампірок, русалок, відьом, шалених лікарів тощо.
Як розгортався сюжет далі: дивіться у відео
Кумедний відеоролик зібрав вже понад 2 тисячі переглядів. Ігор Бєляков не тільки виконує головні ролі у кліпах, а ще й співає та грає на гітарі.
Працівники приміряли різні святкові образи / Фото Ігоря Бєлякова
Кліп переглянули 2 тисячі користувачів мережі / Фото Ігоря Бєлякова
Директор в образі бика
Перед початком 2021 року у зоопарку оригінально привітали з роком бика.
Директор Одеського зоопарку в образі бика: відео
Також Бєляков записав відео, на якому постав у образі ветеринара.
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