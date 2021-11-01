Цього разу в зоопарку зняли оригінальний кліп-вітання з Геловіном. У кліпі знялися працівники зоопарку, які також "перетворилися" на різних жахливих персонажів: вампірів, відьом, русалок.

Читайте З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців



Працівники зоопарку приміряли на себе різні лякаючі образи / Фото Ігоря Бєлякова

Директора вкусив вовк

Згідно із сюжетом, директор зоопарку прогулювався територією. Біля вольєра з вовками він почав вітатися із чотирилапими.

До слова, на відео вовки дуже радісно віталися із Бєляєвим. Очевидно, що тварини спілкуються з директором зоопарку регулярно та звикли до нього, мов собаки.



За сюжетом директора вкусив вовк / Скриншот з відео

А у кліпі один з вовків "вкусив" директора. Чоловік повернувся до свого кабінету та перетворився на вервольфа.



Після укусу вовка директор став вервольфом / Фото Ігоря Бєлякова

Під завивання директора-вовкулаки всі правники зоопарку теж перетворилися на нечисть: вампірок, русалок, відьом, шалених лікарів тощо.

Як розгортався сюжет далі: дивіться у відео

Кумедний відеоролик зібрав вже понад 2 тисячі переглядів. Ігор Бєляков не тільки виконує головні ролі у кліпах, а ще й співає та грає на гітарі.



Працівники приміряли різні святкові образи / Фото Ігоря Бєлякова



Кліп переглянули 2 тисячі користувачів мережі / Фото Ігоря Бєлякова

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Директор в образі бика

Перед початком 2021 року у зоопарку оригінально привітали з роком бика.

Директор Одеського зоопарку в образі бика: відео

Також Бєляков записав відео, на якому постав у образі ветеринара.

До теми Неймовірно милі костюми для домашніх тварин на Геловін: 30+ чарівних фото

Директор зоопарку вітає з ветеринарів зі святом: відео