На этот раз в зоопарке сняли оригинальный клип-поздравление к Хэллоуину. В клипе снялись работники зоопарка, которые также "превратились" в различных ужасающих персонажей: вампиров, ведьм, русалок.

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Работники зоопарка примерили на себя разные пугающие образы / Фото Игоря Белякова

Директора укусил волк

Согласно сюжету, директор зоопарка прогуливался по территории. У вольера с волками он начал здороваться с четвероногими.

Кстати, на видео волки очень радостно здоровались с Беляевым. Очевидно, что животные общаются с директором зоопарка регулярно и привыкли к нему, как собаки.



По сюжету директора укусил волк / Скриншот с видео

А в клипе один из волков "укусил" директора. Мужчина вернулся в свой кабинет и превратился в вервольфа.



После укуса волка директор стал вервольфом / Фото Игоря Белякова

Под завывание директора-оборотня все сотрудники зоопарка тоже превратились в нечисть: вампиров, русалок, ведьм, безумных врачей и так далее.

Как разворачивался сюжет дальше: смотрите видео

Забавный видеоролик собрал уже более 2 тысяч просмотров. Игорь Беляков не только исполняет главные роли в клипах, но и поет и играет на гитаре.



Работники примерили разные праздничные образы / Фото Игоря Белякова



Клип просмотрели 2 тысячи пользователей сети / Фото Игоря Белякова

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Директор в образе быка

Перед началом 2021 года в зоопарке оригинально поздравили с годом быка.

Директор Одесского зоопарка в образе быка: видео

Также Беляков записал видео, на котором предстал в образе ветеринара.

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