В конкурсе участвовали овцы, рыбки, гуси, белые львы и лебеди, а также верблюды и фламинго. Но победу одержала пара овец.

Смотрите также В Чернобыле фотоловушка поймала самого большого пернатого хищника Полесья: величественный кадр

В Одессе выбрали пару года среди животных

В Одесском зоопарке 13 февраля закончилось голосование за самую романтичную пару животных в честь Дня святого Валентина 2024 года. Победителями стали пара овец.

Парой года стала пара овец / Фото Одесский зоопарк

Конкурс "Пара года 2024" завершился. Победителями этого года стала пара овец. 14 февраля в 12:00 приглашаем всех в Одесский зоопарк посмотреть на награждение победителей,

- говорится в сообщении.

Всего за первенство соревновались 9 пар зверей, среди которых: львы, верблюды, бараны, лебеди и гуси, фламинго, попугаи Корелла, утки и рыбы Цихлазомы.

Администраторы отмечали, что в прошлом году парой года были белые львы, но в 2024 году уступили овцам.

Конкурсанты 2024 года / Фото Одесский зоопарк

Кроме того, в зверинце ко Дню святого Валентина открыли фотозону. Каждый посетитель может сделать себе красивые фотографии в романтической атмосфере.