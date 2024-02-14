У конкурсі брали участь вівці, рибки, гуси, білі леви і лебеді, а також верблюди і фламінго. Але перемогу здобула пара овець.

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В Одесі обрали пару року серед тварин

В Одеському зоопарку 13 лютого закінчилося голосування за найромантичнішу пару тварин на честь Дня святого Валентина 2024 року. Переможцями стали пара овець.

Парою року стала пара овець

Парою року стала пара овець / Фото Одеський зоопарк

Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. 14 лютого о 12:00 запрошуємо всіх до Одеського зоопарку подивитися на нагородження переможців,
— йдеться у повідомленні.

Загалом за першість змагалися 9 пар звірів, серед яких: леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми.

Адміністратори зазначали, що торік парою року були білі леви, але у 2024 році поступилися вівцям.

Конкурсанти 2024 року / Фото Одеський зоопарк

Крім того, у звіринці до Дня святого Валентина відкрили фотозону. Кожен відвідувач може зробити собі гарні світлини у романтичній атмосфері.