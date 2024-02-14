У конкурсі брали участь вівці, рибки, гуси, білі леви і лебеді, а також верблюди і фламінго. Але перемогу здобула пара овець.

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В Одесі обрали пару року серед тварин

В Одеському зоопарку 13 лютого закінчилося голосування за найромантичнішу пару тварин на честь Дня святого Валентина 2024 року. Переможцями стали пара овець.

Парою року стала пара овець / Фото Одеський зоопарк

Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. 14 лютого о 12:00 запрошуємо всіх до Одеського зоопарку подивитися на нагородження переможців,

— йдеться у повідомленні.

Загалом за першість змагалися 9 пар звірів, серед яких: леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми.

Адміністратори зазначали, що торік парою року були білі леви, але у 2024 році поступилися вівцям.

Конкурсанти 2024 року / Фото Одеський зоопарк

Крім того, у звіринці до Дня святого Валентина відкрили фотозону. Кожен відвідувач може зробити собі гарні світлини у романтичній атмосфері.