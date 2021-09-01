День рыжих котов: интересные факты о мурлыках "апельсинового" цвета
Источник:24 канал
Каждый год 1 сентября в мире отмечают День рыжих котов. Из-за своей особенной яркой внешности рыжие коты стали любимцами многих семей.
Мурлыки цвета апельсина – частые спутники героев книг или фильмов. К тому же изображение рыжих котов наиболее распространены в искусстве.
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Интересные факты о рыжих котах
Рыжие кошки не ассоциируются ни с одной конкретной породой. Такая окраска приемлема практически для всех пород. Впрочем, по описанию узора на шерсти, все рыжие кошки являются представителями табби – попросту говоря "полосатики". Нет оранжевого котенка с однотонной шерстью, на ней всегда видны полоски.
Все рыжие коты являются табби / Фото с Unsplash
Рыжие коты имеют богатую палитру цветов: темно-рыжие, другие более кремового цвета или оранжевые. Это объясняется специфическим пигментом, который называется феомеланин. Это тот самый пигмент, который производит рыжие волосы у людей.
Рыжики достаточно сходны с людьми: у таких котят часто появляются веснушки на носу, а иногда и на рту.
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Известные рыжие коты
Первое, что приходит в голову, это конечно же, рыжий кот Гарфилд. Он ленивый, ненавидит понедельник, пьет кофе, обожает лазанью и борется против собачьего сожителя Оди. Именно благодаря этому персонажу рыжие коты часто получают имя Гарфилд.
Рыжий Гарфилд из мультфильма / Картинки с film.com
Рыжие коты в фильмах
- Апельсин из "Завтрака у Тиффани".
- Джонс с "Инопланетянин".
- Кот в сапогах из "Шрека-2".
- Сестра Катнис имела оранжевого котенка в "Голодных играх".
- Кот Гермионы Грейнджер – Крукшенкс (Косолапсус, он же Живоглот) из "Гарри Поттера".