Мурлыки цвета апельсина – частые спутники героев книг или фильмов. К тому же изображение рыжих котов наиболее распространены в искусстве.

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Интересные факты о рыжих котах

Рыжие кошки не ассоциируются ни с одной конкретной породой. Такая окраска приемлема практически для всех пород. Впрочем, по описанию узора на шерсти, все рыжие кошки являются представителями табби – попросту говоря "полосатики". Нет оранжевого котенка с однотонной шерстью , на ней всегда видны полоски.



Все рыжие коты являются табби / Фото с Unsplash

Рыжие коты имеют богатую палитру цветов: темно-рыжие, другие более кремового цвета или оранжевые. Это объясняется специфическим пигментом, который называется феомеланин. Это тот самый пигмент, который производит рыжие волосы у людей.

Рыжики достаточно сходны с людьми: у таких котят часто появляются веснушки на носу, а иногда и на рту.

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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Известные рыжие коты

Первое, что приходит в голову, это конечно же, рыжий кот Гарфилд. Он ленивый, ненавидит понедельник, пьет кофе, обожает лазанью и борется против собачьего сожителя Оди. Именно благодаря этому персонажу рыжие коты часто получают имя Гарфилд.



Рыжий Гарфилд из мультфильма / Картинки с film.com

Рыжие коты в фильмах

Апельсин из "Завтрака у Тиффани".

Джонс с "Инопланетянин".

Кот в сапогах из "Шрека-2".

Сестра Катнис имела оранжевого котенка в "Голодных играх".

Кот Гермионы Грейнджер – Крукшенкс (Косолапсус, он же Живоглот) из "Гарри Поттера".