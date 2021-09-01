Муркотуни кольору апельсина – часті супутники героїв книжок чи фільмів. До того ж саме зображення рудих котів найбільш поширені у мистецтві.
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Цікаві факти про рудих котів
Руді кішки не асоціюються з жодною конкретною породою. Таке забарвлення прийнятно практично для всіх порід. Втім, за описом візерунку на шерсті, усі руді коти є представниками таббі – просто кажучи "смугастиками". Немає жовтогарячого кошеняти з однотонною помаранчевою шерстю, на ній завжди виднітимуться смужки.
Усі руді коти є таббі / Фото з Unsplash
Руді коти мають багату палітру кольорів: темно-руді, інші більш кремового кольору чи помаранчеві. Це пояснюється специфічним пігментом, який називається феомеланін. Це той самий пігмент, який виробляє руде волосся у людей.
Рудики досить подібні із людьми: у таких кошенят часто з'являються веснянки на носі, а іноді і на роті.
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Відомі руді коти
Перше, що спадає на думку, це звісно ж, рудий кіт Гарфілд. Він лінивий, ненавидить понеділок, п'є каву, обожнює лазанью і бореться проти собачого співмешканця Оді. Саме завдяки цьому персонажу руді коти часто отримують ім'я Гарфілд.
Рудий Гарфілд із мультфільму / Зображення з film.com
Руді коти у фільмах
- Апельсин зі "Сніданку в Тіффані".
- Джонс з "Інопланетянин".
- Кіт у чоботях з "Шрека 2" .
- Сестра Катніс мала помаранчеве кошеня в "Голодних іграх".
- Кіт Герміони Грейнджер – Крукшенкс (Косолапсус, він же Живоглот) з "Гаррі Поттера".