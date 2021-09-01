Муркотуни кольору апельсина – часті супутники героїв книжок чи фільмів. До того ж саме зображення рудих котів найбільш поширені у мистецтві.

Цікаво Здорова котяча шерсть: важливі поради з догляду і харчування

Цікаві факти про рудих котів

Руді кішки не асоціюються з жодною конкретною породою. Таке забарвлення прийнятно практично для всіх порід. Втім, за описом візерунку на шерсті, усі руді коти є представниками таббі – просто кажучи "смугастиками". Немає жовтогарячого кошеняти з однотонною помаранчевою шерстю, на ній завжди виднітимуться смужки.



Усі руді коти є таббі / Фото з Unsplash

Руді коти мають багату палітру кольорів: темно-руді, інші більш кремового кольору чи помаранчеві. Це пояснюється специфічним пігментом, який називається феомеланін. Це той самий пігмент, який виробляє руде волосся у людей.

Рудики досить подібні із людьми: у таких кошенят часто з'являються веснянки на носі, а іноді і на роті.

Незвичне Коти з короткими лапками: 6 родичів манчкіна

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Відомі руді коти

Перше, що спадає на думку, це звісно ж, рудий кіт Гарфілд. Він лінивий, ненавидить понеділок, п'є каву, обожнює лазанью і бореться проти собачого співмешканця Оді. Саме завдяки цьому персонажу руді коти часто отримують ім'я Гарфілд.



Рудий Гарфілд із мультфільму / Зображення з film.com

Руді коти у фільмах

Апельсин зі "Сніданку в Тіффані".

Джонс з "Інопланетянин".

Кіт у чоботях з "Шрека 2" .

Сестра Катніс мала помаранчеве кошеня в "Голодних іграх".

Кіт Герміони Грейнджер – Крукшенкс (Косолапсус, він же Живоглот) з "Гаррі Поттера".

То ж, якщо у вас є рудий кіт, обов'язково почастуйте його смаколиком з нагоди свята. А якщо немає – це чудова можливість його завести і отримати вірного і кумедного рудого друга.