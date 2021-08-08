В этот день люди выражают благодарность котикам за их заслуги, демонстрируют четвероногим свою приверженность и любовь. Ведь кошки являются прекрасными друзьями людей, которые спасают их от одиночества, дарят невероятные эмоции и помогают по хозяйству.

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Коты навсегда вошли в жизнь людей: они защищают наши дома от грызунов и паразитов, играют с детьми, успокаивают своим мурлыканьем и тому подобное. Коты работают терапевтическими животными, которые помогают людям преодолевать стресс и выходить из сложных жизненных ситуаций.

Как долго коты живут рядом с людьми

Ученые в течение длительного времени считали, что котов приручили древние египтяне. Однако в 2004 году на Кипре нашли захоронение возрастом около 9500 лет, в котором рядом с человеком была кошка. Дикое животное вряд ли положили бы в могилу вместе с человеком. Итак, история кошек рядом с людьми началась еще раньше, чем думали ученые.

Интересные факты о кошках

Кошки – известные охотники. Они охотятся даже если не голодны. Ученые выяснили, что эти животные едят только 28% своей добычи, а другой – просто играют.

Кошки имеют специальные вибриссы – органы чувств. В народе их называют кошачьими усами. Они есть не только на морде животного, но и на лапках.

Кошки не чувствуют вкус сладкой пищи.

Кошки могут пить морскую воду. Их почки могут отфильтровывать соль.

Коты уничтожили 33 вида, среди которых млекопитающие и птицы. Все из-за кошачий охоты.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

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