Это случилось у берегов пляжа в Ньюпорте, что в Южной Калифорнии. Люди наблюдали за животными и снимали зрелище на видео.

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Дельфины проплывали около людей

На видео заметно, как целая стая дельфинов плыла рядом с корабле. Они периодически и синхронно выпрыгивали из воды. Считается, что таким способом дельфины плавают быстрее. Ведь, выпрыгивая, они ускоряют свое движение, а также вдыхают воздух.

Туристы на судне для наблюдения за китами у побережья Южной Калифорнии в восторге от группы дельфинов, которые проплывали рядом с их кораблем,

– говорится в сообщении.

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Более того, это не в первый раз дельфины радуют людей у ​​побережья Южной Калифорнии. Они часто попадают на глаза туристов, когда проплывают у кораблей.

Издание ВВС пишет , что в Тихом океане у побережья Калифорнии живет одна из крупнейших колоний дельфинов.