Это случилось у берегов пляжа в Ньюпорте, что в Южной Калифорнии. Люди наблюдали за животными и снимали зрелище на видео.
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Дельфины проплывали около людей
На видео заметно, как целая стая дельфинов плыла рядом с корабле. Они периодически и синхронно выпрыгивали из воды. Считается, что таким способом дельфины плавают быстрее. Ведь, выпрыгивая, они ускоряют свое движение, а также вдыхают воздух.
Туристы на судне для наблюдения за китами у побережья Южной Калифорнии в восторге от группы дельфинов, которые проплывали рядом с их кораблем,
– говорится в сообщении.
Более того, это не в первый раз дельфины радуют людей у побережья Южной Калифорнии. Они часто попадают на глаза туристов, когда проплывают у кораблей.
Издание ВВС пишет, что в Тихом океане у побережья Калифорнии живет одна из крупнейших колоний дельфинов.
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