Це трапилось біля берегів пляжу в Ньюпорті, що у Південній Каліфорнії. Люди спостерігали за тваринами та знімали видовище на відео.
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Дельфіни пропливали біля людей
На відео помітно, як ціла зграя дельфінів пливла біля корабля. Вони періодично й синхронно вистрибували з води. Вважається, що таким способом дельфіни плавають найшвидше. Адже, вистрибуючи, вони пришвидшують свій рух, а також вдихають повітря.
Туристи на судні для спостереження за китами біля узбережжя Південної Каліфорнії в захваті від групи дельфінів, які пропливали поруч із їхнім кораблем,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, це не вперше дельфіни тішать людей біля узбережжя Південної Каліфорнії. Вони часто потрапляють на очі туристів, коли пропливають біля кораблів.
Видання ВВС пише, що у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії живе одна з найбільших колоній дельфінів.
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