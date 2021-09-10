Делал все возможное: несчастный пес не мог выгнать кошек со своей кровати – смешное видео

Золотистый ретривер имеет несчастье жить в одном доме с 2 наглыми котами. Муркотуны заняли кровать собаки и отказываются оттуда вставать – забавные кадры попали на видео.

Маленькие котики отдыхали в теплой постельке. Вот только кровать была не их – вскоре пришел золотистый ретривер и потребовал справедливости.

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Лаял и сбрасывал с кровати, а коты не реагировали

Бейли удивился неожиданным гостям на своем законном месте. Он попытался лаять на малышей, однако тем было безразлично.

Тогда большой пес решил действовать решительно. Он залез на кровать и начал скидывать котят оттуда своей мордой.

Но пушистики вцепились когтями в ткань и сбросить их Бейли не смог. Как только собака оставила эти попытки, как коты снова разлеглись в кроватке.

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В конце концов, печальный Бейли лег на пол. Малыши начали дразнить его и бить лапами по морде.

Тогда Бейли начал хватать подстилку в надежде выбросить незваных гостей откуда. Однако котики так и остались лежать.

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"Коты веселые. Они могут прыгать, бегать и перевернуть дом в минуту. Но когда они не хотят двигаться, они действительно не хотят двигаться".

"Бейли: "В доме слишком много котят! Почти каждый день мне приходится бороться за свою постель!".

"Бейли и сам такой большой ребенок. Он думает что-то вроде "Нет, снова" о своей кровати".

"Вероятно, он даже не хочет лежать в своей постели! Он просто не хочет, чтобы кто-то другой ею пользовался".

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