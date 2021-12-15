Делают, что захотят: смешные животные, которых сфотографировали в самый лучший момент
15 декабря 2021 , 11:44Читати новину українською
Источник:инстаграм thesnuggleisrl
Вам может показаться, что вы знаете о своих домашних животных все, но они все равно найдут способ удивить. Иногда их проделки настолько курьезны, что их обязательно нужно сфотографировать, а иначе – никто не поверит.
Некоторым действительно удается застукать любимца с поличным, и нажать на кнопку фотокамеры в идеальный момент. И хотя пушистикам вряд ли хотелось быть пойманными в таких курьезных обстоятельствах, доказательства уже никуда не денутся.
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На тему, что не так с этими собаками: хозяева поделились любопытными фото.
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