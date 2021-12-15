Делают, что захотят: смешные животные, которых сфотографировали в самый лучший момент

Вам может показаться, что вы знаете о своих домашних животных все, но они все равно найдут способ удивить. Иногда их проделки настолько курьезны, что их обязательно нужно сфотографировать, а иначе – никто не поверит.

Некоторым действительно удается застукать любимца с поличным, и нажать на кнопку фотокамеры в идеальный момент. И хотя пушистикам вряд ли хотелось быть пойманными в таких курьезных обстоятельствах, доказательства уже никуда не денутся.

Это интересно Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

На тему, что не так с этими собаками: хозяева поделились любопытными фото.

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

#21

#22

Смотрите также Самое забавное фото домашнего животного 2021: кто стал победителем

#23

#24

#25

Как харьковский кот Степан стал звездой: смотрите видео