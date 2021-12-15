Декому й справді вдається заскочити улюбленця на гарячому, і натиснути на кнопку фотокамери в ідеальний момент. І хоча пухнастикам навряд чи хотілося бути впійманими у таких курйозних обставинах, докази вже нікуди не подінуться.

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Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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