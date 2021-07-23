На этот раз на видео зафиксировали, как леопарды с мамой пытались спастись от гиены. И помог им в этом буйвол.

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Буйвол спас детенышей леопарда

На видео ВВС заметно, как мать с двумя детенышами играла возле дерева. Это продолжалось до тех пор, пока к ним не стала подходить гиена. Кстати, эта семья леопардов имеет свои имена – детенышей зовут Mzuri и Dada.

Чтобы предотвратить нападение гиены, которая подкралась, леопарды пытались взобраться на дерево. Заметив гиену, один из буйволов прогнал ее. Тем самым он спас младенцев, которым трудно было удержаться на ветвях. Кстати, иногда гиены нападают и на ослабленных буйволов.

Буйвол спас маленьких леопардов от гиены: смотрите видео

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Кстати, в рамках проекта студия John Downer Productions с 2017 года создала для каналов BBC One и PBS / Nature более 50 реалистичных "шпионов". Это роботизированные якобы представители фауны, которые знимают видео и не пугают животных.