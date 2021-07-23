Цього разу на відео зафіксували, як леопарди з мамою намагались врятуватись від гієни. І допоміг їм у цьому буйвол.
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Буйвол врятував дитинчат леопарда
На відео ВВС помітно, як матір з двома дитинчатами бавилась біля дерева. Це тривало до того часу, поки до них не почала підходити гієна. До речі, ця родина леопардів має свої імена – дитинчат звуть Mzuri і Dada.
Щоб запобігти нападу гієни, яка підкралась, леопарди намагались вилізти на дерево. Помітивши гієну, один з буйволів прогнав її. Цим самим він врятував немовлят, яким важко було втриматись на гілках. До речі, інколи гієни нападають й на ослаблених буйволів.
Буйвол врятував маленьких леопардів від гієни: дивіться відео
До речі, у рамках проєкту студія John Downer Productions з 2017 року створила для каналів BBC One та PBS/Nature більше 50 реалістичних "шпигунів". Це роботизовані нібито представники фауни, які знімают відео та не лякають тварин.
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