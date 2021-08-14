Спать вверх ногами, залезать в самые неожиданные места, смешить своим видом – на все это способны наши любимцы. Посмотрите фото домашних животных, которые точно поднимут вам настроение.

Актуально Как познакомить кошку с другими домашними животными: полезные советы от Purina®

Этот песик хочет быть гусеницей



Фото Reddit

Нашел удобный способ спать



Фото Reddit

У песика замечательная растяжка



Фото Reddit

Кот, который умеет удивлять



Фото Reddit

Просто милый песик, которому удобно спать именно так



Фото Reddit

Чтобы не пропустить, когда на стол поставят еду



Фото Reddit

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Грация котика



Фото Reddit

Еще одна замечательная поза для сна



Фото Reddit

Эта кошка любит так лежать



Фото Reddit

Философские мысли пришли к этому котику неожиданно



Фото Reddit

Похоже Как "достать" хозяев за 2 секунды: смешные фото собак и кошек

Ничего особенного, просто длинный пес