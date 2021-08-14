Спать вверх ногами, залезать в самые неожиданные места, смешить своим видом – на все это способны наши любимцы. Посмотрите фото домашних животных, которые точно поднимут вам настроение.

Актуально Как познакомить кошку с другими домашними животными: полезные советы от Purina®

Этот песик хочет быть гусеницей

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Нашел удобный способ спать

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У песика замечательная растяжка


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Кот, который умеет удивлять

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Просто милый песик, которому удобно спать именно так

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Чтобы не пропустить, когда на стол поставят еду


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Грация котика

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Еще одна замечательная поза для сна

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Эта кошка любит так лежать

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Философские мысли пришли к этому котику неожиданно

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Ничего особенного, просто длинный пес

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