Спати догори ногами, залізати у найнесподіваніші місця, смішити своїм виглядом – на все це здатні наші улюбленці. Подивіться фото домашніх тварин, які точно піднімуть вам настрій.

Актуально Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Цей песик хоче бути гусінню

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Знайшов зручний спосіб спати

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У песика чудова розтяжка


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Кіт, який вміє дивувати

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Просто милий песик, якому зручно спати саме так

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Щоб не пропустити, коли на стіл поставлять їжу


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Грація котика

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Ще одна чудова поза для сну

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Ця кішка полюбляє так лежати

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Філософські думки прийшли до цього котика зненацька

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Нічого особливого, просто довгий пес

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