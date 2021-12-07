Что не так с этими песиками: владельцы поделились курьезными фото
7 декабря 2021 , 21:16Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Иногда собаки могут быть очень эксцентричными и смешными. Некоторые из них пытаются накормить любимую игрушку, а другие показывают коту, кто хозяин в доме, садясь ему на морду.
Но, несмотря на странное поведение, владельцы все равно обожают своих четырехлапых. И делают очень забавные фото, которые поднимают настроение каждому.
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Когда владелец поставил камеру и увидел, как спит любимец
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Это пес трогает всех животных в "детском садике"
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Эта собака может просидеть так весь день
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А эта собачка профессионально избавляется от подушек на диване
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Удастся ли ему достать кекс?
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Очень удобная поза для сна
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Втыкает палки в колеса, то есть в лапы
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Этот хаски – король драмы
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Этой собачке запретили сидеть на диване, поэтому она ставит туда кусочек кожи
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