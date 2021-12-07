Что не так с этими песиками: владельцы поделились курьезными фото

Иногда собаки могут быть очень эксцентричными и смешными. Некоторые из них пытаются накормить любимую игрушку, а другие показывают коту, кто хозяин в доме, садясь ему на морду.

Но, несмотря на странное поведение, владельцы все равно обожают своих четырехлапых. И делают очень забавные фото, которые поднимают настроение каждому.

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Когда владелец поставил камеру и увидел, как спит любимец



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Это пес трогает всех животных в "детском садике"



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Сначала пес убедился, что за ним никто не следит



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Эта собака может просидеть так весь день



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А эта собачка профессионально избавляется от подушек на диване



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Удастся ли ему достать кекс?

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для неесодержащее все необходимые организму питательные вещества.



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Очень удобная поза для сна



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Втыкает палки в колеса, то есть в лапы



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Этот хаски – король драмы



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Этой собачке запретили сидеть на диване, поэтому она ставит туда кусочек кожи



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Важно: смотрите видео, как убирать за своими собаками