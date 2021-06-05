Что делает ретривер, когда ему скучно: смешное видео с песиками

Этот огромный пес способен подействовать на нервы любому, чтобы только развлечь себя. Вот и его друг – немецкая овчарка, не выдерживает чрезмерного внимания.
Золотистый ретривер хочет залезть под небольшой диван. Для гигантского пса места там явно мало.
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На своем пути пес не замечает никого и ничего. Ему не мешает даже немецкая овчарка, которая лежит возле дивана. Ретривер просто засунул ее под диван своим мощным телом.
От скуки ретривер начал надоедать овчарке / Скриншот
Овчарка даже стала скулить от неожиданности. Впрочем, собачки быстро помирились.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.
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Они такие очаровательные вместе, – восхищаются пользователи сервиса.
Посмотрите видео про ретривера, который скучает