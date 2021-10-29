Во время одной из прогулок Дени Коннор обнаружила, что белку сбила машина и животное не смогло выжить. Однако у нее остались малыши, которым было на вид не больше 7 недель.
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Посоветовавшись со специалистами, Дени узнала, что в таком возрасте детеныши не смогут выжить в лесу без матери.
Девушка начала каждый день приносить им воду и еду, а также проводила с ними 4 – 6 часов в сутки. Крошки быстро привыкли к Дени и не боялись к ней подходить.
Я приходила в лес очень рано, когда белченята еще спали. Обычно я кричала "Малыши, вы где?", тогда они просыпались и бежали ко мне. Приносила семена подсолнечника, арахис, яблоки и груши. Они ели, общались со мной, а через несколько часов снова карабкались на дерево, чтобы поспать,
– вспомнила Дэни Коннор.
Через несколько недель девушка сделала целую серию фото белок, которым помогла не погибнуть. Кроме того, она записала видео, где хорошо слышно, с каким звуком ест животное.
Смотрите видео, которое сняла Дени:
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Со временем девушка планирует их меньше кормить, чтобы приучать к самостоятельной жизни. По словам зоолога, грызуны быстро адаптируются к новым условиям, поэтому научатся самостоятельно искать себе пищу.
Смотрите фото белок, которые сделала девушка: