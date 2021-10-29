Під час однієї з прогулянок Дені Коннор виявила, що білку збила машина й тварина не змогла вижити. Проте у неї залишилися малюки, яким було на вигляд не більше 7 тижнів.

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Порадившись з фахівцями, Дені дізналася, що в такому віці дитинчата не зможуть вижити у лісі без матері.

Дівчина почала щодня приносити їм воду та їжу, а також проводила з ними 4 –6 годин на добу. Крихітки швидко звикли до Дені та не боялися до неї підходити.

Я приходила в ліс дуже рано, коли білченята ще спали. Зазвичай я кричала "Малюки, ви де?", тоді вони прокидалися і бігли до мене. Приносила їм насіння соняшника, арахіс, яблука та груші. Вони їли, спілкувалися зі мною, а через кілька годин знову дерлися на дерево, щоб поспати,

– пригадала Дені Коннор.

За кілька тижнів дівчина зробила цілу серію фото білок, яким допомогла не загинути. Крім того, вона записала відео, де добре чути, з яким звуком їсть тваринка.

Дивіться відео, яке зняла Дені:

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З часом дівчина планує їх менше годувати, аби привчати до самостійного життя. За словами зоолога, гризуни швидко адаптуються до нових умов, тому ще навчаться самостійно шукати собі їжу.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дивіться фото білок, які зробила дівчина: