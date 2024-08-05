В зоопарке Британии родилось одно из самых редких животных на Земле: о ком говорится

В Честерском зоопарке, крупнейшем зоопарке Великобритании, родился детеныш персидской онагры, одного из самых редких животных в мире, что стало значительным событием в природоохранной деятельности. Новорожденный является потомком Азиты, старейшего известного представителя этого вида.

Первоначальная среда обитания некоторых млекопитающих, тесно связанных с домашними ослами, расположена в полупустынных регионах Ирана. К сожалению, из-за ряда неблагоприятных внешних факторов дикая популяция сократилась до менее чем 600 особей. Природоохранники все больше обеспокоены таким сокращением и призывают принять немедленные меры для защиты вида. И рождение нового представителя – важное событие.

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Честерский зоопарк пополнился персидским онагром

Зоопарк поздравил пополнение в своей семье – новорожденного онагра, по имени Джаспер, что в переводе с персидского означает "сокровище". Майк Джордан, директор зверинца, заявил, что весь персонал зоопарка в восторге от появления молодого животного.

Он полон энергии и любит игриво поднимать пыль, бегая вокруг своего места жительства,

– добавил мужчина.

Представители зоопарка отмечают, что мать детеныша, Азита, проявляет исключительную заботу и принимает активное участие в воспитании своего потомства.



Детеныш персидского онагра с мамой / Фото Chester Zoo

Это настоящее чудо

Природоохранники британского зоопарка приветствовали рождение персидского онагра как выдающееся достижение, несмотря на нестабильный статус этого вида. Недавние отчеты указывают на то, что браконьерство, засуха и болезни привели к ошеломляющему сокращению популяции этих редких животных на 50%.

Учитывая то, что их численность в дикой природе так быстро сократилась, а вид балансирует на грани существования в Иране, к сожалению, очень возможно, что онагры могут вымереть в дикой природе в течение нашей жизни,

– поделился неутешительными данными Майк Джордан.

Честерский зоопарк пополнился персидским онагром: смотрите видео

Сотрудники Честерского зоопарка сохраняют оптимизм относительно своих усилий, направленных на предотвращение вымирания уникальных видов животных. И успешное рождение рассматривается как луч надежды на дальнейшие усилия по сохранению этого исчезающего вида.