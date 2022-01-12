Во время экспедиции на гору Чуканти в Панаме ученые обнаружили лягушку. Известно, что на этой территории обитает много уникальных и эндемичных видов. Однако территория за последнее десятилетие потеряла более 30% своего лесного покрова.

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По словам исследователей, высотные виды, такие как дождевая лягушка Греты Тунберг (Pristimantis gretathunbergae), уязвимы для мелкомасштабных изменений окружающей среды и изменения климата. Именно поэтому они "испытывают постоянный риск исчезновения".

Смотрите фото: как выглядит лягушка

Что известно о лягушке

Дождевая лягушка Греты Тунберг длиной от 3 до 4 сантиметров. Большую часть времени они прячутся в бромелиевых, лиственных растениях, прикрепленных к деревьям. Там они спят, спариваются и откладывают яйца.

Используя анализ ДНК, исследователи подтвердили, что лягушка действительно была новой для науки. "Тяжелое положение дождевой лягушки Греты Тунберг тесно связано с потеплением климата, поскольку повышение температуры разрушит ее небольшую горную среду", — сказал исследователь Автономного университета в Панаме Абель Батист.

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Когда температура увеличивается, многие виды адаптируются, перемещаясь выше. Но видам, уже живущим наверху, больше некуда идти. Высокогорные виды особенно уязвимы к мелкомасштабным изменениям окружающей среды и климата и "испытывают постоянный риск исчезновения".