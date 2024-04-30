На самом деле все из-за витилиго – заболевания, которое приводит к потере естественного пигмента в коже или шерсти. Мэтт Смит, владелец собаки, которая страдает этой болезнью, показал серию фотографий, демонстрирующих этапы трансформации.

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Бастер за 2 года стал полностью белым

В конце 2021 года ветеринары посоветовали Мэтту Смиту, владельцу Бастера, внимательно следить за раздражением кожи своего любимца. Сначала Смит заметил небольшие белые пятна, появлявшиеся вокруг глаз, носа и подбородка собаки.

Владелец Бастера показал весь процесс трансформации / Фото Reddit

Однако, через 9 месяцев морда Бастера была полностью покрыта пятнами, что свидетельствовало о прогрессировании заболевания.

У собаки диагностировали витилиго. Мэтт делился течением заболевания на платформе Reddit. Пользователи поддержали мужчину и начали раздавать ему советы по уходу за особым животным.

Трансформация Бастера / Фото Reddit

Недавно Смит опубликовал еще один пост, отметив, что его питомец стал полностью белым, и показал серию фотографий, на которых видно все этапы этого перехода. Вот, какие комментарии оставили:

"Если бы вы не показали снимки, я никогда в это не поверил бы";

"Ого! Это самое удивительное, что я видел на Reddit за много лет. Был уверен, что это фейк, пока не прокрутил всю историю";

"Честно говоря, глядя на фото до и после, почти невозможно сказать, что это та самая собака".

Хозяин говорит, что жизнь Бастера не изменилась с того времени, когда он был полностью черным. К счастью, изменение цвета шерсти никоим образом не повлияло на его здоровье.

Собака стала полностью белой / Фото Reddit

Заметим, витилиго – это состояние, вызванное аутоиммунным заболеванием, что приводит к депигментации определенных участков кожи, волос, губ и слизистой оболочки рта.