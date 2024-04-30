Насправді все через вітиліго – захворювання, яке призводить до втрати природного пігменту в шкірі або шерсті. Метт Сміт, власник собаки, яка страждає на цю хворобу, показав серію фотографій, що демонструють етапи трансформації.

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Бастер за 2 роки став повністю білим

Наприкінці 2021 року ветеринари порадили Метту Сміту, власнику Бастера, уважно стежити за подразненням шкіри свого улюбленця. Спочатку Сміт помітив невеликі білі плями, що з'являлися навколо очей, носа та підборіддя собаки.

Власник Бастера показав весь процес трансформації / Фото Reddit

Однак, через 9 місяців морда Бастера була повністю вкрита плямами, що свідчило про прогресування захворювання.

У собаки діагностували вітиліго. Метт ділився перебігом захворювання на платформі Reddit. Користувачі підтримали чоловіка й почали роздавати йому поради щодо догляду за особливою твариною.

Трансформація Бастера / Фото Reddit

Нещодавно Сміт опублікував ще один пост, зазначивши, що його вихованець став повністю білим, і показав серію фотографій, на яких видно усі етапи цього переходу. Ось, які коментарі залишили:

"Якби ви не показали знімки, я ніколи в це не повірив би";

"Ого! Це найдивовижніше, що я бачив на Reddit за багато років. Був упевнений, що це фейк, поки не прокрутив всю історію";

"Чесно кажучи, дивлячись на фото до і після, майже неможливо сказати, що це той самий собака".

Господар каже, що життя Бастера не змінилося з того часу, коли він був повністю чорним. На щастя, зміна кольору шерсті жодним чином не вплинула на його здоров'я.

Собака став повністю білим / Фото Reddit

Зауважимо, вітиліго – це стан, викликаний аутоімунним захворюванням, що призводить до депігментації певних ділянок шкіри, волосся, губ і слизової оболонки рота.