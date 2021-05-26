Редкий черный ягуар родился в Великобритании: фото

В заповеднике в графстве Кент произошло редкое и невероятно утешительное для зоозащитников и зоолюбителив событие. Дело в том, что у пятнистой самки ягуара родился малыш с черной шерстью.
Мать новорожденного ягуара – большая кошка Кира, родившаяся в парке дикой природы. Папа – редкий черный ягуар Нерон.
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Малыш черного ягуара
Редкая самка черного ягуара родилась в заповеднике Больших кошек в Кенте еще 6 апреля. Она унаследовала черную окраску отца – эта характеристика достается лишь 10 процентам популяции диких ягуаров. Подавляющее большинство – 90% – имеют характерную пятнистую шерсть.
Самку ягуара пока называют просто "Младенец" / Фото с bigcatsanctuary
Появление малыша на свет – это часть Европейской программы разведения исчезающих видов. Это очень важное событие для ягуаров, которых в дикой природе классифицируют как таких, которые под угрозой исчезновения.
Что известно о черном ягуаре?
Эти животные не являются самостоятельным видом, они – результат проявления меланизма. В результате индивидуального развития у совершенно обычных по цвету типичных ягуаров рождаются котята с черной шерстью.
Вблизи заметно, что мех скорее темно-коричневый, а не воронье-черный. При ярком освещении будет заметен характерный пятнистый узор, индивидуальный для каждого.
Данные с 12.org.ua
Сейчас его просто зовут "младенец", а уже 25 мая начнется онлайн-конкурс по выбору имени для животного.
Нерон – отец новорожденного ягуара / Фото с bigcatsanctuary
Редкое младенец ягуара и его мама Кира в заповеднике: смотрите видео
Исчезновение ягуаров
В течение 1960 – 1970 годов на ягуара охотились ради меха – ежегодно убивали 18 тысяч ягуаров. Впрочем, в 1973 году Конвенция о международной торговле исчезающими видами (CITES) почти остановила торговлю мехом.
Сегодня на ягуаров продолжают охотиться, но в основном из-за якобы угрозы, которую кошки несут хозяйствам человека.
Кира и ее малыш – черный ягуар / Фото с bigcatsanctuary
Ягуар занесен в список "под угрозой исчезновения" в Красной книге.
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Пума и черный ягуар: почему не стоит путать
- Ягуар – третий по величине в мире и крупнейший и самый сильный представитель семейства кошачьих в западном полушарии. Внешне похож на леопарда, однако по экологическим характеристикам скорее напоминает тигра.
- Пума – вид больших хищных млекопитающих семейства кошачьих, второй по величине представитель семейства кошачьих – больше нее в западном полушарии только ягуар.
- Ягуар может покорить большую добычу, чем пума. Соответственно, охотится в основном на больших зверей, в частности кайманов и анаконд. Ягуар никогда не преследует свою жертву, если та обнаружила хищника или спасается бегством. Иногда они питаются фруктом авокадо.
- Ягуары чаще используют места проживания у воды, чем пумы.
- Ягуары отлично умеют плавать, в отличие от многих кошек, которые не любят воду.
Данные на основе статьи Paul Hamdig и Википедии