Мати новонародженого ягуара – велика кішка Кіра, що народилася у парку Дикої природи. Тато – рідкісний чорний ягуар Нерон.

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Маля чорного ягуара

Рідкісна самка чорного ягуара народилася в заповіднику Великих котів у Кенті ще 6 квітня. Вона успадкувала чорне забарвлення батька – ця характеристика дістається лише 10 відсоткам популяції диких ягуарів. Переважна більшість – 90% – мають характерну плямисту шерсть.



Самку ягуара наразі називають просто "Немовля" / Фото з bigcatsanctuary

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Поява малечі на світ – це частина Європейської програми розведення зникаючих видів. Це дуже важлива подія для ягуарів, яких у дикій природі класифікують як таких, що під загрозою зникнення.

Що відомо про чорного ягуара? Ці тварини не є самостійним видом, вони – результат прояву меланізму. У результаті індивідуального розвитку у цілком звичайних за кольором типових ягуарів народжуються кошенята з чорною шерстю.



Зблизька помітно, що хутро скоріш темно-коричневе, а не вороняче-чорне. При яскравому освітленні буде помітний характерний плямистий візерунок, індивідуальний для кожного.



Дані з Ці тварини не є самостійним видом, вони – результат прояву меланізму. У результаті індивідуального розвитку у цілком звичайних за кольором типових ягуарів народжуються кошенята з чорною шерстю.Зблизька помітно, що хутро скоріш темно-коричневе, а не вороняче-чорне. При яскравому освітленні буде помітний характерний плямистий візерунок, індивідуальний для кожного.Дані з 12.org.ua

Наразі його просто кличуть "немовля", а вже 25 травня почнеться онлайн-конкурс із вибору імені для тваринки.



Нерон – батько новонародженого ягуара / Фото з bigcatsanctuary

Рідкісне немовля ягуара і його мама Кіра у заповіднику: дивіться відео

Зникнення ягуарів

Протягом 1960 – 1970 років на ягуара полювали заради хутра – щороку вбивали 18 тисяч ягуарів. Втім, у 1973 році Конвенція про міжнародну торгівлю вимираючими видами (CITES) майже зупинила торгівлю хутром.

Сьогодні на ягуарів продовжують полювати, але здебільшого через нібито загрозу, яку кішки несуть господарствам людини.



Кіра і її маля – чорний ягуар / Фото з bigcatsanctuary

Ягуар занесений до списку "під загрозою зникнення" у Червоній книзі.

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Пума і чорний ягуар: чому не варто плутати

Ягуар – третій за розмірами у світі і найбільший та найсильніший представник родини котячих у західній півкулі. Зовнішньо схожий на леопарда, проте за екологічними характеристиками скоріше нагадує тигра.

Пума – вид великих хижих ссавців родини котячих, другий за величиною представник родини котячих – більший за неї у західній півкулі тільки ягуар.

Ягуар може підкорити більшу здобич, ніж пума. Відповідно, полює в основному на більших звірів, зокрема кайманів і анаконд. Ягуар ніколи не переслідує свою жертву, якщо та виявила хижака або рятується втечею. Іноді вони харчуються фруктом авокадо.

Ягуари частіше використовують місця проживання біля води, ніж пуми.

Ягуари відмінно вміють плавати, на відміну від багатьох кішок, які не люблять воду.

Дані на основі статті Paul Hamdig та Вікіпедії