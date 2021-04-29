Работники Сторожинецкого лесхоза обнародовали уникальные кадры. В объектив скрытой камеры попала целая семья бурых медведей.

В фотоловушку, которую установили на территории Сторожинецкого лесхоза, попали редкие звери. Камере удалось заснять маму-медведицу и 3 медвежат в возрасте около года.

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Самка и 3 медвежат, возраст которых около года, свободно и беззаботно прогуливались в светлое время суток по лесу, – рассказывают в лесхозе.

Это событие является поистине уникальным, ведь бурых медведей считают исчезающим видом. В Черновицкой области их осталось всего около 20 особей . И 4 из них попали в объектив.

Красная книга Украины сообщает, что всего на территории государства осталось не более 300 бурых медведей. Этот вид вымирает из-за браконьерства, интенсивной эксплуатации и омоложения лесов и так далее. А еще на размножение медведей влияет даже беспокойная среда обитания.



В Черновицкой области осталось около 2 десятков бурых медведей / Скриншот

Место, где сняли косолапых, не разглашают. Такое решение работники лесхоза приняли в целях безопасности животных.

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