В Черновицкой области камера "поймала" семейство исчезающих бурых медведей: видео
Работники Сторожинецкого лесхоза обнародовали уникальные кадры. В объектив скрытой камеры попала целая семья бурых медведей.
Источник:фейсбук Сторожинецкого лесхоза
В фотоловушку, которую установили на территории Сторожинецкого лесхоза, попали редкие звери. Камере удалось заснять маму-медведицу и 3 медвежат в возрасте около года.
Читайте Спасая собаку, мужчина и ребенок оказались в резервуаре с водой: история с хеппи-эндом
Самка и 3 медвежат, возраст которых около года, свободно и беззаботно прогуливались в светлое время суток по лесу, – рассказывают в лесхозе.
Это событие является поистине уникальным, ведь бурых медведей считают исчезающим видом. В Черновицкой области их осталось всего около 20 особей. И 4 из них попали в объектив.
В Черновицкой области осталось около 2 десятков бурых медведей / Скриншот
Место, где сняли косолапых, не разглашают. Такое решение работники лесхоза приняли в целях безопасности животных.
Посмотрите на семейство медведей и вы
Поделиться новостью