Працівники Сторожинецького лісгоспу оприлюднили унікальні кадри. В об'єктив прихованої камери потрапила ціла родина бурих ведмедів.

До фотопастки, яку встановили на території Сторожинецького лісгоспу, потрапили рідкісні звірі. Камері вдалося зафільмувати маму-ведмедицю та 3 ведмежат віком близько року.

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Самка та 3 ведмежат, вік яких близько року, вільно та безтурботно прогулювались у світлу пору доби в лісі, – розповідають у лісгоспі.

Ця подія є справді унікальною, адже бурих ведмедів вважають видом, що зникає. У Чернівецькій області їх залишилося усього близько 20 особин. І 4 з них потрапили до об'єктива.

Червона книга України повідомляє, що усього на території держави залишилося не більш як 300 бурих ведмедів. Цей вид вимирає через браконьєрство, інтенсивну експлуатацію та омолодження лісів тощо. А ще на розмноження ведмедів впливає навіть неспокійне середовище.



У Чернівецькій області залишилося близько 2 десятків бурих ведмедів / Скриншот

Місце, де зафільмували клишоногих, не розголошують. Таке рішення працівники лісгоспу прийняли з метою безпеки тварин.

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