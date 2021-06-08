Недавно табун из 12 лошадей увидели в окрестностях заброшенного города Чернобыль. 4 из них – новорожденные жеребята. Их можно отличить по более светлому окрасу и меньшему размеру.

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Беременность кобылы длится 12 месяцев. Обычно рождается 1 жеребенок, который сразу встает на ноги.

Жеребята уже бегают вместе с табуном
Жеребята уже бегают вместе с табуном / Фото Денис Вишнеський, Сергей Жила

Малыши рождаются в середине апреля – начале мая. Но тогда их увидеть почти невозможно – новорожденные животные держатся в укромных местах.

Через месяц жеребята уже могут выдерживать ритм табуна и бегают вместе со взрослыми. Именно поэтому людям повезло оценить приплод этого года.

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Кони и Чернобыль

  • В 1998 году на территорию ЧАЭС завезли 20 лошадей Пржевальского с биосферного заповедника Аскания-Нова.
  • В XX веке этот вид исчез в естественной среде, но остался в зоопарках.
  • В Украине лошади есть в Аскании-Новой и в Чернобыльской зоне отчуждения.
  • Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, родиной которого является Азия.
  • В Чернобыле лошади живут без вмешательства человека.