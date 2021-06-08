Недавно табун из 12 лошадей увидели в окрестностях заброшенного города Чернобыль. 4 из них – новорожденные жеребята. Их можно отличить по более светлому окрасу и меньшему размеру.
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Беременность кобылы длится 12 месяцев. Обычно рождается 1 жеребенок, который сразу встает на ноги.
Жеребята уже бегают вместе с табуном / Фото Денис Вишнеський, Сергей Жила
Малыши рождаются в середине апреля – начале мая. Но тогда их увидеть почти невозможно – новорожденные животные держатся в укромных местах.
Через месяц жеребята уже могут выдерживать ритм табуна и бегают вместе со взрослыми. Именно поэтому людям повезло оценить приплод этого года.
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Кони и Чернобыль
- В 1998 году на территорию ЧАЭС завезли 20 лошадей Пржевальского с биосферного заповедника Аскания-Нова.
- В XX веке этот вид исчез в естественной среде, но остался в зоопарках.
- В Украине лошади есть в Аскании-Новой и в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, родиной которого является Азия.
- В Чернобыле лошади живут без вмешательства человека.