Нещодавно табун з 12 коней побачили на околицях покинутого міста Чорнобиль. 4 із них – новонароджені лошата. Їх можна відрізнити за світлим кольором та меншим розміром.
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Вагітність кобили триває 12 місяців. Зазвичай народжується 1 лоша, яке одразу встає на ноги.
Лошата вже бігають разом із табуном / Фото Денис Вишнеський, Сергій Жила
Малюки народжуються в середині квітня – на початку травня. Але тоді їх побачити майже неможливо – новонароджені тварини тримаються в затишних місцях.
Через місяць лошата вже можуть витримувати ритм табуна й бігають разом із дорослими. Саме тому людям пощастило оцінити цьогорічний приплід.
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Коні й Чорнобиль
- У 1998 році на територію ЧАЕС завезли 20 коней Пржевальського із біосферного заповідника Асканія-Нова.
- У XX столітті цей вид зник в природному середовищі, але залишився в зоопарках.
- В Україні коні Пржевальського є в Асканії-Новій та в Чорнобильській зоні відчуження.
- Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, батьківщиною якого є Азія.
- У Чорнобилі коні живуть без втручання людини.