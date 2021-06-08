Нещодавно табун з 12 коней побачили на околицях покинутого міста Чорнобиль. 4 із них – новонароджені лошата. Їх можна відрізнити за світлим кольором та меншим розміром.

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Вагітність кобили триває 12 місяців. Зазвичай народжується 1 лоша, яке одразу встає на ноги.



Лошата вже бігають разом із табуном / Фото Денис Вишнеський, Сергій Жила

Малюки народжуються в середині квітня – на початку травня. Але тоді їх побачити майже неможливо – новонароджені тварини тримаються в затишних місцях.

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Через місяць лошата вже можуть витримувати ритм табуна й бігають разом із дорослими. Саме тому людям пощастило оцінити цьогорічний приплід.

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Коні й Чорнобиль