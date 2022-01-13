В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото

13 января 2022 , 18:27
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Источник:

фейсбук Чернобыльского заповедника

Несмотря на снег и мороз, животные в Чернобыльском заповеднике чувствуют себя отлично. Сотрудники заповедника показали, каких зверей и птиц удалось "поймать" в январе.

В объектив попали кони Пржевальского, дикие кабаны, рысь, лиса и даже редкие белоголовые орланы. Животные чувствуют себя совершенно свободно – ведь на заповедной территории нет людей, и им никто не мешает.

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Забавная лисичка


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Лошади Пржевальского


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Орланы-белохвосты


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Пара орланов – самец и самка. Самка немного взлохмачена, а самец – меньше ее размером. В ходе зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста насчитали 11 особей.

Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее. Кроме того, специалисты не могли посчитать всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория – очень большая,
– рассказывают в заповеднике.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен. ​

Рысь


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Дикий кабан


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Лось


Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

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  • "Красота какая!".
  • "А где легендарные коровы во главе с черным быком?"
  • "Очень утешают такие фото".
  • "Автор заслуживает уважения, очень ценные фотографии".

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Автор: Аліна Рудченко