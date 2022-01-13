В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Источник:фейсбук Чернобыльского заповедника
Несмотря на снег и мороз, животные в Чернобыльском заповеднике чувствуют себя отлично. Сотрудники заповедника показали, каких зверей и птиц удалось "поймать" в январе.
В объектив попали кони Пржевальского, дикие кабаны, рысь, лиса и даже редкие белоголовые орланы. Животные чувствуют себя совершенно свободно – ведь на заповедной территории нет людей, и им никто не мешает.
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Забавная лисичка
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Лошади Пржевальского
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Орланы-белохвосты
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Пара орланов – самец и самка. Самка немного взлохмачена, а самец – меньше ее размером. В ходе зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста насчитали 11 особей.
Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее. Кроме того, специалисты не могли посчитать всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория – очень большая,
– рассказывают в заповеднике.
Рысь
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Дикий кабан
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Лось
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
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Пользователи сети комментируют интересные фото:
- "Красота какая!".
- "А где легендарные коровы во главе с черным быком?"
- "Очень утешают такие фото".
- "Автор заслуживает уважения, очень ценные фотографии".
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