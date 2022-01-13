У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото

До об'єктива потрапили коні Пржевальського, дикі кабани, рись, лисиця та навіть рідкісні білоголові орлани. Тварини почуваються цілком вільно – адже на заповідній території немає людей і їм ніхто не заважає.

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Кумедна лисичка



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Коні Пржевальського



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Орлани-білохвости



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Пара орланів – самець та самиця. Самиця трохи скуйовджена, а самець – менший розміром. Під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвоста нарахували 11 особин.

Такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимувало південніше. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів Заповідника, оскільки його територія – дуже велика,

– розповідають у заповіднику.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. ​

Рись



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Дикий кабан



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Лось



Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

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