До об'єктива потрапили коні Пржевальського, дикі кабани, рись, лисиця та навіть рідкісні білоголові орлани. Тварини почуваються цілком вільно – адже на заповідній території немає людей і їм ніхто не заважає.

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Кумедна лисичка

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Коні Пржевальського

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Орлани-білохвости

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Пара орланів – самець та самиця. Самиця трохи скуйовджена, а самець – менший розміром. Під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвоста нарахували 11 особин.

Такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимувало південніше. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів Заповідника, оскільки його територія – дуже велика,
– розповідають у заповіднику.

Рись

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Дикий кабан

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Лось

У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

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Користувачі мережі коментують цікаві фото:

  • "Яка краса!".
  • "А де легендарні корови на чолі з чорним биком?".
  • "Дуже втішають такі фото".
  • "Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини".

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