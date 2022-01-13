У Чорнобилі показали, як дикі звірі насолоджуються зимою: яскраві фото

До об'єктива потрапили коні Пржевальського, дикі кабани, рись, лисиця та навіть рідкісні білоголові орлани. Тварини почуваються цілком вільно – адже на заповідній території немає людей і їм ніхто не заважає.
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Кумедна лисичка
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Коні Пржевальського
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Орлани-білохвости
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Пара орланів – самець та самиця. Самиця трохи скуйовджена, а самець – менший розміром. Під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвоста нарахували 11 особин.
Такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимувало південніше. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів Заповідника, оскільки його територія – дуже велика,
– розповідають у заповіднику.
Рись
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Дикий кабан
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Лось
Фото Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
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Користувачі мережі коментують цікаві фото:
- "Яка краса!".
- "А де легендарні корови на чолі з чорним биком?".
- "Дуже втішають такі фото".
- "Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини".
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