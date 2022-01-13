В объектив попали кони Пржевальского, дикие кабаны, рысь, лиса и даже редкие белоголовые орланы. Животные чувствуют себя совершенно свободно – ведь на заповедной территории нет людей, и им никто не мешает.

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Забавная лисичка

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Лошади Пржевальского

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Орланы-белохвосты

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Пара орланов – самец и самка. Самка немного взлохмачена, а самец – меньше ее размером. В ходе зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста насчитали 11 особей.

Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее. Кроме того, специалисты не могли посчитать всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория – очень большая,
– рассказывают в заповеднике.

Рысь

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Дикий кабан

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Лось

В Чернобыле показали, как дикие звери наслаждаются зимой: яркие фото
Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

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Пользователи сети комментируют интересные фото:

  • "Красота какая!".
  • "А где легендарные коровы во главе с черным быком?"
  • "Очень утешают такие фото".
  • "Автор заслуживает уважения, очень ценные фотографии".

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