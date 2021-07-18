В Чернигове действует канистерапия для детей: как это работает

В Чернигове канистерапия появилась случайно, когда местный предприниматель и любитель собак заметил, настолько его собака обожает детей. Именно тогда он начал водить ее в центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение".

Там предложение сначала приняли со страхом, но впоследствии согласились. Канистерапия действует в центре уже 10 лет.

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В Черкассах уже более 10 лет действует канистерапия

Черниговец Юрий Синица, предприниматель и любитель собак рассказывает, что больше всего любит породу кане-корсо. Этой породы мужчина вырастил Нику – собаку, которую когда-то едва спасли при рождении.

Канистерапия – это метод лечения и реабилитации людей с использованием специально подготовленных собак. В мире существует с 20 века, однако в Украине до сих пор распространяется с помощью энтузиастов.

Однажды Синица взял собаку с собой в детский дом, где компания проводила какой-то праздник. Однако все внимание детей было приковано к собаке, а Нике дети также очень нравились.

После этого случая мужчина полтора года самостоятельно водил собаку в центр и помогал на занятиях практическому психологу. Предприниматель говорит, что собака – это не тренажер, на котором надо заставлять заниматься.

К собаке ребенок сам тянется. Ей предлагаешь снять ошейник, застегнуть поводок – и она охотно делает это много раз, таким образом разрабатывая, например, больную ручку,

– пояснил Синица.

Как реализовывали проект с начала:

Ника не позволяла в отношении детей никакой агрессии. Мужчина вспоминает, как 4-летний мальчик на занятии произнес "Ника".

"Это было его первое в жизни слово. Мама расплакалась. Думала, что ее сын уже никогда не заговорит", – вспомнил Синица.

заметил, что когда видишь такие вещи, понимаешь, – "все это не зря и этим стоит заниматься".

впоследствии он привлек к делу кинолога Михаила Кулька.

После смерти Ники, в центре появилась Лилу – породы кане-корсо, которую учили занятием с детьми еще с детства.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащий все необходимые его организму питательные вещества.



Собаки помогают детям развиваться / Фото Pixabay

Занятия длятся по 20 минут и происходят согласно программе

Практический психолог центра Антонина Вдовиченко проводит занятия с кинологом.

Проходят они дважды в неделю по часу. Сеансы контакта двух группок детей с собакой длятся по 20 минут с таким же перерывом для отдыха животного.

В каждой группе – до 4 детей с похожими нарушениями, и для каждой подбираются индивидуальные упражнения.

Курс лечения – 3 недели, однако при необходимости повторяется через определенные промежутки времени.

Возраст детей – до 11 лет, потому что считается, что канистерапия эффективная на начальных стадиях развития заболевания.

Используют метод для детей с поражениями центральной нервной системы, аутизмом, различными формами ДЦП, задержкой речевого развития, синдромом Дауна, а также тех, кто очень боится собак,

– объяснил специалист.

Эффективная собачья терапия и в отношении детей с гиперактивностью, а также в паллиативном отделении центра.



Канистерапия применяют к детям с различными формами инвалидности / Фото Pixabay

Кстати, в центре объясняют – поскольку в Украине специальных норм и требований к лечению животными еще нет, в "Возрождении" работают исключительно по протоколу Всемирной организации канистерапии и кинологии.

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Канистерапевты создали ассоциацию

Юрий Синица объяснил, что в Украине есть канистерапия, но нет системы тестирования собак. Потому что если человек сам по себе решает стать канистерапевтом и думает, что его пес подходит – один несчастный случай может все перечеркнуть.

Должна быть система подготовки таких собак, тестирование и допуск к работе. Над ее разработкой ассоциация сейчас и работает,

– рассказал Синица.

Он заверил, – хочет, чтобы направление реабилитации распространился на всю Украину, потому что оно приносит большую пользу.

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