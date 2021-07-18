Там пропозицію спочатку прийняли з острахом, та згодом погодились. Каністерапія діє в центрі вже 10 років.

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У Черкасах вже понад 10 років діє каністерапія

Чернігівець Юрій Синиц, підприємець та любитель собак розповідає, що найбільше любить породу кане-корсо. Цієї породи чоловік виростив Ніку – собаку, яку колись ледь врятували при народженні.

Зверніть увагу! Каністерапія – це метод лікування та реабілітації людей з використанням спеціально підготовлених собак. У світі існує з 20 століття, проте в Україні ще досі поширюється з допомогою ентузіастів.

Якось Синиц взяв собаку з собою в дитячий будинок, де компанія проводила якесь свято. Проте вся увага дітей була прикута до пса, а Ніці дітки також дуже подобались.

Після цього випадку чоловік півтора року самотужки водив собаку в центр й допомагав на заняттях практичному психологу. Підприємець каже, що собака – це не тренажер, на якому треба змушувати займатися.

До собаки дитина сама тягнеться. Їй пропонуєш зняти нашийник, застебнути поводок – і вона залюбки робить це багато разів, таким чином розробляючи, скажімо, хвору ручку,

– пояснив Синиц.

Як реалізовували проєкт з початку:

Ніка не дозволяла щодо дітей жодної агресії. Чоловік пригадує, як 4-річний хлопчик на занятті вимовив "Ніка".

"це було його перше у житті слово. Мама розплакалася. Думала, що її син уже ніколи не заговорить", – пригадав Синиця.

зауважив, що коли бачиш такі речі, розумієш, – "все це недаремно і цим варто займатися".

згодом він залучив до справи кінолога Михайло Кулько.

Після смерті Ніки, у центрі з'явилась Лілу – породи кане-корсо, яку навчали заняттям з дітками ще змалку.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Собаки допомагають дітям розвиватись / Фото Pixabay

Заняття тривають по 20 хвилин та відбуваються згідно з програмою

Практичний психолог центру Антоніна Вдовиченко проводить заняття з кінологом.

Відбуваються вони двічі на тиждень по годині. Сеанси контактування двох групок дітей із собакою тривають по 20 хвилин з такою ж перервою для відпочинку тварини.

У кожній групі – до 4 діток зі схожими порушеннями, і для кожної підбираються індивідуальні вправи.

Курс лікування – 3 тижні, проте за потреби повторюється через певні проміжки часу.

Вік дітей – до 11 років, бо вважається, що каністерапія найефективніша на початкових стадіях розвитку захворювання.

Використовують метод для дітей з ураженнями центральної нервової системи, аутизмом, різними формами ДЦП, затримкою мовленнєвого розвитку, синдромом Дауна, а також тих, хто дуже боїться собак,

– пояснив фахівець.

Ефективна собача терапія і щодо дітей з гіперактивністю, а також в паліативному відділенні центру.



Каністерапію застосовують до діток з різною інвалідністю / Фото Pixabay

До речі, у центрі пояснюють – оскільки в Україні спеціальних норм і вимог до лікування тваринами ще немає, у "Відродженні" працюють винятково за протоколом Всесвітньої організації з каністерапії та кінології.

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Каністерапевти створили асоціацію

Юрій Синиця пояснив, що в Україні є каністерапія, але немає системи тестування собак. Бо якщо людина сама по собі вирішує стати каністерапевтом і думає, що його пес підходить, – один нещасний випадок може все перекреслити.

Має бути система підготовки таких собак, тестування і допуск до роботи. Над її розробкою асоціація зараз і працює,

– розповів Синиця.

Він запевнив, – хоче, щоб напрямок реабілітації поширився на всю Україну, тому що він приносить велику користь.

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