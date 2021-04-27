Как только в вашем доме появился щенок – начинается процесс его обучения и социализации. Рассказываем, что должна знать и уметь собака, чтобы жизнь с ней была комфортной.

Главное, чему нужно научить малыша – понимание того, что "хорошо", а что "плохо". То есть вы с первого дня должны объяснить щенку, какое поведение разрешено, а какое является неприемлемым.

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Главное – последовательность

Важно: эти правила должны соблюдать и вы. Они должны быть установлены раз и навсегда для обеих сторон, а не меняться в соответствии с вашим настроением.



Все действия хозяев должны быть взвешенными и последовательными / Фото Unsplash

Например, вы не хотите, чтобы собака спала с вами на кровати. Это значит, что вам придется методично запрещать щенку залезать на кровать каждый раз, когда он это делает.

Не может быть так, что сегодня вы позволили собаке спать на кровати, а завтра запретили. Это плохо влияет на психику малыша, на уровень доверия собаки и обязательно негативно отразится на ее дальнейшем воспитании.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Приучите щенка к амуниции

С первых дней знакомьте щенка с ошейником, поводком, шлейкой и собачьей одеждой. Сначала надевайте их на короткое время, во время игры. Без этих навыков вы не сможете полноценно гулять с собакой, поэтому их нужно обязательно развивать как можно раньше.

Гигиенические процедуры

Приучайте малыша к стрижке когтей, осмотру и чистке зубов, промыванию глаз и ушей, купанию, сушке феном и тому подобное. Делайте все очень мягко и без насилия, превращайте процесс в игру и обязательно награждайте вкусностями.

Команды



Любая собака должна знать базовые команды / Фото Unsplash

Даже если ваш любимец – декоративный пес и вы не планируете серьезно заниматься его дрессировкой, без команд не обойтись. Для комфортных прогулок собака обязательно должна знать команды "ко мне", "фу", "гуляй", "стоять". Приучайте щенка ничего не поднимать с земли и не тащить поводок. Действуйте постепенно, не перегружая психику малыша.

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