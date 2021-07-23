Был на 4-метровой глубине: спасатели чудом вытащили собаку из колодца

Чрезвычайники спасли 2 собак на Буковине, которые упали в колодце. Одна из животных застряла на 4-метровой глубине и люди не могли ее спасти.

Инциденты произошли 20 июля. Один в Черновцах, а другой в Хотине, что на Буковине.

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Чрезвычайники спасли 2 собак на Буковине

К ДСНС вечером 20 июля обратились местные жители. Они сообщили, что в открытый канализационный колодец на улице Русской в ​​Черновцах спал собака.

Животное оказалась на глубине около 4 метров, поэтому выбраться оттуда не могла, только жалобно скулило о помощи,

– говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на вызов, спустились на дно канализационного колодца и подняли собаку на поверхность.



Спасатели на Буковине освободили 2 собак / Фото ДСНС

Спасение в Хотине

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Домашнего любимца 20 июля спасли также в Хотине. Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части вытащили собаку, которая провалилась в колодец. Животное заметили прохожие, однако помочь сами ему не смогли, ведь собака упала глубоко. Спасатели были вынуждены разложить лестницу. Только с ее помощью удалось спуститься в колодец и вытащили оттуда животное.

Последние невероятные случаи спасения животных: коротко

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